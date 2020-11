Le sconfitte maturate con AZ in Europa League e Sassuolo in campionato stanno facendo riflettere Gennaro Gattuso. Come riporta la Gazzetta dello Sport, al tecnico non è piaciuto l’atteggiamento della sua squadra e insieme con il suo staff già da oggi cominceranno a lavorare per cambiare le cose per il prossimo impegno europeo, da non sottovalutare, contro il Rijeka.

