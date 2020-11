CdS – Avanza l’ipotesi 4-3-3 contro il Rijeka con Zielinski ed Elmas

Dopo la sconfitta pesante subita in casa dal Sassuolo, il Napoli pensa già all’Europa League, e come scrive il Corriere dello Sport di oggi, contro il Rijeka potrebbero esserci delle novità. Con il rientro in rosa di Elmas e Zielinski, fermati per un mese dalla positività al Covid, avanza l’ipotesi 4-3-3, coi due centrocampisti protagonisti come mezze ali.

Oltre a far rifiatare la coppia Fabian-Bakayoko, i due porterebbero vivacità a centrocampo ma soprattutto potranno mettere nelle gambe minuti importanti per recuperare una condizione ottimale. E sullo sfondo, si aspetta il rientro di Lorenzo Insigne, la quale assenza contro il Sassuolo si è fatta notare più del previsto.