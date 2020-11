Bacconi: “Non vedevo un Koulibaly così da mesi. Osimhen? Prospetto assoluto, ma non è un leader”

Durante la trasmissione Il Bello del calcio, su Canale 21, Adriano Bacconi, allenatore e opinionista tv, ha parlato di Koulibaly e Osimhen:

“Ieri ho visto una partita fantastica di Koulibaly. Non lo vedevo così da mesi. Per me merita un 8 in pagella. Ha fatto dei recuperi eccezionali in fase difensiva e si è proposto anche in fase offensiva.

Il Napoli è l’unica squadra di vertice che in avanti ha come attaccante una scommessa, anche se è una scommessa di oltre 40 milioni di euro. Prospetto assoluto, ma come rendimento e leadership, come lo sono Lukaku nell’Inter, Ronaldo nella Juve, Dzeko nella Roma, non lo è”.