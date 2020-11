De Zerbi a Sky: “Sapevo di poter vincere a Napoli, ho avvertito i miei giocatori stamattina”

Al termine del match Napoli-Sassuolo, Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“È importante per tanti motivi questa vittoria. Ieri e stamattina dicevo alla squadra che eravamo forti negli 11 più i cambi. Li guardavo ma non ci credevo. Io dicevo ai miei giocatori che potevamo vincere a Napoli. Spero questa sia l’ennesima prova per convincere loro che non basta la qualità se non hai un pizzico di convinzione per giocare in questo modo.

Perchè Maxime Lopez?

Perchè è bravo viene da 100 partite con il Marsiglia e sa giocare davanti a pressioni importanti. Credevo si abbinasse bene con Locatelli, è chiaro che bisogna sacrificarsi, loro due non sono incontristi, ma giocatori di qualità.

Se dobbiamo perdere perdiamo giocando”.