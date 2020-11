Koulibaly a Sky: “Dispiaciuti per questa sconfitta, ma pensiamo alle prossime partite. Tante occasioni create ma non le abbiamo sfruttate”

Nel post partita di Napoli-Sassuolo, Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Siamo dispiaciuti perchè volevamo vincere, ma non l’abbiamo fatto. Se pensiamo a questa sconfitta non andiamo avanti. Non è un alibi la vittoria contro la Real Sociedad. Adesso dobbiamo pensare a vincere contro il Rijeka e domenica contro il Bologna in campionato. Pensiamo positivo. Abbiamo creato tante occasioni ma non le abbiamo sfruttate alla grande”.