Gattuso su Sean Connery: “Ho bellissimi ricordi di lui, non mi chiese di fare l’attore perché non avevo il suo fascino!”

Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, ha dedicato un pensiero all’attore Sean Connery, deceduto ieri all’età di 90 anni:

“Sean Connery? Era il mio ex presidente al Glasgow. L’ho incontrato solo una volta, lui faceva parte del boarding ed una sera mi parlò, non voleva che io andassi via da lì. Do un grande abbraccio a tutta la sua famiglia, ho dei bellissimi ricordi di lui. Non mi chiese di fare l’attore perché non avevo il suo fascino“.