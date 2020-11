Gattuso risponde alle critiche: “Dovete saper leggere le partite. Adesso pensiamo alle ingenuità che commettiamo non ai gol non fatti”

Nel post partita di Napoli-Sassuolo, Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sky. Il mister ha analizzato la partita ed ha risposto alle critiche. Di seguito quanto evidenziato:

“La sconfitta ci sta, abbiamo avuto tante occasioni che non abbiamo sfruttato. L’episodio su Osimhen? Se l’arbitro non è andato al Var significa che l’ha vista così. È un episodio che ci può stare, dovevamo sfruttare le nostre opportunità, loro ci hanno fatto correre tanto. Adesso non dobbiamo pensare ai gol che non facciamo ma alle ingenuità che commettiamo”.