Gattuso in conferenza: “Non è solo Osimhen il problema. Mertens? Non c’entra il modulo”

Gennaro Gattuso ha parlato anche in conferenza stampa per commentare Napoli-Sassuolo, terminata 0-2 al San Paolo:

“Non ricordo chissà quante palle gol dei nostri avversari. Il Sassuolo ha lasciato qualche occasione ma non siamo stati bravi noi a buttarla dentro.

Non è solo Osimhen il problema. Ho dato minutaggio a Zielinski ed Elmas che non giocavano da un mese e lo sapevamo. Potevamo fare le cose con più lucidità, ma la gara che abbiamo fatto era quella giusta.

Mertens ora lo stiamo cercando di più ma lo stiamo trovando poco e non c’entra il modulo. Sean Connery era il mio ex presidente al Glasgow. L’ho incontrato solo una volta, lui faceva parte del boarding ed una sera mi parlò, non voleva che io andassi via da lì. Do un grande abbraccio a tutta la sua famiglia, ho dei bellissimi ricordi di lui. Non mi chiese di fare l’attore perché non avevo il suo fascino”.