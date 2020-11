Gattuso: “Campionato strano, ogni partita è difficile. Episodio Osimhen? Non spetta a me giudicare le scelte degli arbitri…”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky durante il post partita di Napoli-Sassuolo, terminata 0-2 al San Paolo:

“Abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate: potevamo fare di più, la sconfitta ci sta. Episodio Osimhen? Non ha senso stare qui a parlare del fatto che fosse rigore o meno. Questo è un semplice episodio ma non sta a me giudicare l’operato degli arbitri, devo commentare la partita.

Noi forse abbiamo agito con troppa frenesia, ma in questo momento non dobbiamo peccare di ingenuità o pensare che non facciamo gol. Dobbiamo pensare e fare meglio. Il Sassuolo è una squadra che concede occasioni agli avversari, ma noi non abbiamo saputo sfruttarle: il nostro problema è che non eravamo in partita.

Le partite però bisogna leggerle bene, noi siamo stati più volte nella loro metà campo, giocavamo sotto ritmo quando erano loro a tenere palla, ma in fase di nostro possesso abbiamo anche fatto bene prima del rigore.

Dobbiamo continuare a lavorare e fare bene, mettere nelle condizioni adatte Osimhen. Non dobbiamo ascoltare quello che dicono in giro, ad esempio sullo scudetto: dobbiamo solo pensare ad arrivare tra i primi quattro. Questo è un campionato molto forte, tutte le partite sono difficili. Dobbiamo lavorare e pensare gara per gara, prendere le energie e andare avanti.

Rinnovo? Lasciamo stare, ogni volta che ne parlo poi non ne vinco una!”