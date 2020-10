TS – Politano l’uomo in più del Napoli, azzeccato l’uomo del dopo Callejon

Come si legge sulle colonne di Tuttosport, Matteo Politano viene considerato l’uomo rivelazione di questo inizio di campionato del Napoli, spiegando come, per ora, gli azzurri abbiano centrato la decisione di non rinnovare il contratto a Callejon e di non puntare su un altro attaccante esterno ma pescando già la soluzione in casa.

Insieme con Lozano, anche lui partito benissimo a destra, con Politano che ha già segnato 4 gol in campionato più 1 in Europe League, cifre che confermano una continuità di rendimento che fa ben sperare il Napoli e che può rappresentare un pericolo offensivo in più oltre all’acquisto di Osimhen.