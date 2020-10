Sky – Problema muscolare per Caputo, potrebbe saltare il Napoli

Stando a quanto riportato da Sky in queste ore, il Sassuolo potrebbe perdere pedine importanti per la sfida contro il Napoli. Infatti, De Zerbi potrebbe non avere a disposizione Ciccio Caputo a causa di un problema muscolare che lo potrebbe costringere a stare fuori. Infine, dubbi anche sulla presenza di Djuricic ma la lista dei convocati del Sassuolo di domani chiarirà la situazione. La buona notizia per i neroverdi sarà il recupero di Boga che tornerebbe titolare dopo il lungo stop.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI