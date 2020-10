Il Mattino – Milik ha incontrato il Napoli, possibile futuro in Inghilterra

Nella giornata di ieri, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha incontrato l’agente di Milik per discutere il futuro del giocatore. Come riporta Il Mattino, oltre all’agente Pantak erano presenti anche il direttore sportivo Giuntoli e Rino Gattuso, con l’obiettivo di migliorare i rapporti col giocatore.

Il vero rischio per Milik sarebbe quello di trascorrere un’annata in tribuna proprio prima degli europei, quindi cercare una soluzione almeno per gennaio diventerebbe fondamentale. L’opzione più probabile sarebbe la Premier League, con il Napoli pronto ad ascoltare e valutare qualsiasi offerta per cercare di monetizzare.