GdS – Juventus-Napoli, c’è la data ufficiale per il ricorso: i dettagli

Sulla Gazzetta dello Sport questa mattina si legge la data ufficiale per il ricordo voluto dalla società di Aurelio De Laurentiis per quanto accaduto lo scorso 3 ottobre.

I partenopei, bloccati dall’Asl a causa di alcuni casi positivi all’interno del gruppo squadra, non hanno raggiunto Torino; di conseguenza, è scattato il 3-0 a tavolino per i bianconeri e 1 punto di penalizzazione per il Napoli.

Ben presto però è arrivata la richiesta di ricorso da parte del Napoli: il tutto si deciderà il 9 novembre alle ore 15:30.

Come si legge sulla GdS, “il reclamo del Napoli davanti alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, I Sezione, verrà discusso il 9 novembre alle ore 15.30. In caso di esito negativo, andrà al TAR“.