GdS – Domani Osimhen contro Caputo, duello tra “nove” diversi

Domani alle 18 andrà in scena la sfida tra Napoli e Sassuolo, partita tra le due squadre che in questo primo inizio di campionato stanno proponendo forse il calcio più scoppiettante offensivamente, e probabilmente molto merito va ai due centravanti Osimhen e Caputo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i due numeri nove sono completamente diversi uno dall’altro per caratteristiche, ma l’obiettivo alla fine arriva per entrambi: il gol.

Due storie opposte, per età e percorso che domani accenderanno la sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Il nigeriano per ora ha segnato un gol contro i già cinque di Ciccio, 50 mln pagati contro i 7 del Sassuolo, numeri ancora agli antipodi ma la responsabilità di comandare l’attacco. Con gli azzurri che sperano di far esplodere il talento della punta con l’assenza di Insigne fino a dopo la sosta.