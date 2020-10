Zola su Maradona: “C’è stato un gesto che mi ha confermato la sua grande umanità! Lavorare con lui mi ha aiutato”

Gianfranco Zola, ex giocatore del Napoli ai tempi di Maradona, ha parlato in merito al compleanno dell’ex 10 argentino rilasciando alcune dichiarazioni ai colleghi de La Gazzetta dello Sport:

“All’inizio ero un ragazzino con buone qualità ma la mia visione andava migliorata. Non dimenticherò mai quello che fece Diego a Pisa, quel giorno non c’era Careca e lui decise di dare la 10 a me. La sua maglia non l’aveva mai data a nessuno, Maradona la lasciò a me e indossò la 9”.