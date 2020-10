Sassuolo, contro il Napoli out 6 calciatori: a rischio anche Caputo e Djuricic

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, potrebbe avere non pochi problemi per la sfida contro il Napoli, sesta giornata di campionato, in programma domenica alle ore 18, al San Paolo.

Infatti, come riporta Sky Sport, oltre ad Haraslin e Toljan, un altro giocatore degli emiliani è risultato oggi positivo al Covid-19, ma il club non ha comunicato l’identità.

Tre sicuri assenti più Defrel, Magnanelli e Schiappacasse, alle prese con problemi fisici. Inoltre, anche Caputo non è al 100% e Djuricic non è inserito nei probabili 11 titolari.