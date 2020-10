Maradona Jr auguri da brividi: “Ti perdonerei altre mille volte papà, ogni bambino ha il proprio supereroe, tu sei il mio!”

Diego Armando Maradona Junior, figlio del Pibe de Oro Diego, come tutti in questa giornata non ha esitato ha fare gli auguri di compleanno al padre per il suo sessantesimo compleanno. Il figlio dell’ex calciatore azzurro ha rilasciato parole d’amore incondizionato verso il padre che l’ha riconosciuto dopo alcuni anni:

“Caro papà, oggi è il tuo 60 compleanno e ti dico la verità, lo avrei voluto passare in modo diverso, insieme a te divertendomi e dimenticando questo brutto momento almeno per qualche ora, invece no mi ritrovo qui a scriverti lontano da quel tuo abbraccio che per tanti anni avevo sognato. Ti auguro di sorridere più che mai, di amare senza freni e di essere felice sempre. Spesso mi chiedi se ti ho perdonato, come posso non averlo fatto se con un abbraccio sei riuscito a cancellare tanta sofferenza??Ti perdonerei altre mille volte e sai perché? Perché ogni bambino ha il proprio supereroe e tu da sempre sei il mio! Ti amo Papà”

IL POST: