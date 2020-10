Napoli tappezzata di foto di Diego per il 60esimo compleanno. Ha avuto successo l’iniziativa di Francesco Ferrara e Claudio Masulli, ideatori della Mossa Del Comandante, il gioco da tavolo ispirato al Napoli di Sarri, il più spettacolare della storia. Vedendo le foto di Diego, tanti tifosi di via Vergini e del Rione Sanità si sono emozionati. Chi ama non dimentica.

QUI ALCUNE FOTO: