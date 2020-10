Di Francesco: “Auguri Diego! Quando i tifosi cantavano il suo nome tremava la panchina!”

Eusebio Di Francesco, attuale allenatore del Sassuolo, attraverso il proprio profilo Twitter ha recapitato gli auguri a Diego Armando Maradona per i suoi 60 anni. Ha inoltre raccontato alcuni aneddoti sull’argentino:

“La mia più bella esperienza è stata la mia prima convocazione a 18 anni con l’Empoli per la trasferta di Napoli. Maradona mi impressionò perché quando ci incontrammo e mi strinse la mano con molta cordialità. Quando poi entrai nello stadio sentii la panchina tremare per quanto i tifosi urlassero il nome di Diego. Inoltre a Natale inviava a tutti i giocatori una cartolina per gli auguri. La conservo ancora”.

È stato un grande piacere ripensare ai miei ricordi legati a #Maradona. Buon compleanno, #Die60! pic.twitter.com/ohHHTz1m9s — Eusebio Di Francesco (@MisterDiFra) October 30, 2020