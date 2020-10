D’Alessandro: “Valoti via dalla primavera per motivi personali”

Massimo D’Alessandro è intervenuto a “Giochiamo d’Anticipo“, talk calcistico in onda su Canale 21. Il giornalista napoletano ha spiegato i motivi per il quale il DS della Primavera azzurra Aladino Valoti si è dimesso. Ecco quanto dichiarato:

“Il DS della primera Valoti è andato via per motivi personali. E’ di Bergamo, ed in questo periodo così delicato ha preferito tornare a casa per restare vicino alla propria famiglia”.