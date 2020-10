Valdifiori: “Napoli esperienza unica. Petagna è molto amico di Mertens, gli ricorda il Papu Gomez”

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, ora al Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte con uno sguardo teso agli azzurri. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Andrea Petagna è un grande amico di Dries Mertens e Victor Osimhen. Ha legato col belga perché è un ‘piccoletto’ come il Papu Gomez, altro suo grande amico? Andrea è un bravo ragazzo, molto allegro e fa gruppo con estrema facilità. Che dire, con loro può essere il ‘gigante buono’ nella coppia di ‘piccolini’. Quando trattava col Napoli, l’ho preso in giro dicendogli: ‘ma tu dove vai…?’. No, non è così. A gennaio, all’improvviso, l’operazione è andata in porto, ma ci teneva a finire il campionato con la SPAL, così è rimasto a Ferrara in prestito. Petagna è un attaccante bravo come pochi e che aiuta tanto la squadra. Napoli ha rappresentato per lui una grande opportunità. Gliel’ho detto subito: ‘Ti innamorerai della piazza e della città’, e infatti se n’è innamorato subito. Per me Napoli ha rappresentato un’esperienza unica, perché mi ha dato l’occasione di sfidare randi avversari in giro per l’Europa. Conservo un ricordo molto bello”.

“Quali sono le mie prospettive professionali, adesso? Ho accettato subito Pescara per il clima che si respira qui. Lavoriamo bene e cerchiamo di seguire al meglio il nostro allenatore”.

“Sento ancora qualcuno del Napoli? Sono in contatto con Elseid Hysaj, ma in occasione dell’ultima amichevole parlai anche con Mertens e Lorenzo Insigne“.

“Maurizio Sarri? Allenatore unico, sa fare un calcio bellissimo. Con lui, però, non mi sento tanto: di solito parli più con gli ex compagni che con i tuoi ex coach”.

“Se mettessimo insieme tutti i calciatori gestiti dal mio agente Mario Giuffredi, verrebbe fuori una splendida squadra? È vero. Ottimo agente, ha fatto la gavetta, si è fatto il ‘mazzo’ ed è cresciuto grazie al suo grande lavoro”.