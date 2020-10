Sky, Marani: “Vittoria di spessore per il Napoli contro un avversario di livello!”

Il direttore di Sky Sport Matteo Marani, nel post partita mandato in onda sulla piattaforma televisiva satellitare ha commentato positivamente la vittoria del Napoli contro la Real Sociedad. Ecco quanto evidenziato:



“Vittoria di grande spessore, l’avversario era di primo livello. Per il Napoli è una prova di grande spessore, Napoli che ha grande solidità difensiva, elementi genetici in campionato e che si sofferma in coppa”.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI