GdS – Vietato perdere contro la Real Sociedad, gli azzurri si affidano a Petagna

Dopo la pesantissima sconfitta subita nella prima partita del girone di Europa League contro l’AZ Alkmaar, stasera il Napoli deve rifarsi contro la Real Sociedad, per evitare di mettere in discussione le ambizioni europee del Napoli che quest’estate ha investito e parecchio sul mercato.

Per gli azzurri l’Europa League è un obiettivo concreto e per cercare di fare il meglio possibile, come spiega la Gazzetta dello Sport, Gattuso si affiderà a Petagna. Niente Osimhen dal primo minuto e fiducia all’attaccante italiano che ha ben figurato contro il Benevento e starà a lui caricarsi le responsabilità dell’attacco in una trasferta molto ostica.