Il momento positivo per l’allenatore del Napoli fa pensare sempre di più ad un quasi certo rinnovo del contratto, ma come riporta la Gazzetta dello Sport, per la firma del tecnico ci sono ancora alcune frizioni. Le basi per il prolungamento ci sarebbero, ma alcune clausole che De Laurentiis vorrebbe inserire non convincono ancora Gattuso, per ora dunque accordo in stand by.

