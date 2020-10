Gattuso a Sky: “Il presidente lo sa, ho voglia di rimanere e giocare partita importanti con il Napoli”

Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport parla del suo futuro con il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Io sto bene a Napoli però per come rispetto io il presidente credo che la soluzione si troverà. Lo sa Cristiano, lo sa Andrea Chiavelli che è un qualcosa che non mi piace (riferimento alla clausola rescissoria ndr.)”.

“Però la voglia di rimanere e di giocare partita importanti per questa società è tanta”.