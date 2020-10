Aurelio De Laurentiis ha celebrato la vittoria in trasferta del Napoli contro la Real Sociedad in Europa League per 0-1. Il patron azzurro ha fatto i complimenti a Gattuso per aver sfruttato anche calciatori non considerati dei titolarissimi. Di seguito il tweet del presidente partenopeo:

Bravo Gattuso che sa sfruttare tutta la rosa a sua disposizione. Forza Napoli Sempre! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) October 29, 2020