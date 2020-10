Corbo: “Vietato parlare di Scudetto. L’obiettivo del Napoli deve essere la qualificazione in Champions”

Il noto giornalista de’ La Repubblica, Antonio Corbo, ha risposto in diretta a Radio Marte ad una domanda sulle possibilità del Napoli di vincere lo Scudetto. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Può essere l’anno giusto per lo Scudetto? Questa è la domanda che crea un pregiudizio per l’intera annata del Napoli. Facciamo attenzione. Bisogna capire se il Napoli sia giusto, non se lo sia l’anno. Il Napoli deve fare un gran gioco e riuscire a qualificarsi per la Champions League. Se poi le avversarie in campionato cedono, e penso soprattutto all’Inter, che ha speso moltissimo, allora ci si può provare. È una calamita di sciagure, parlare adesso di Scudetto. Il Napoli lo ha vinto nel 1987, la prima volta, quando finalmente ci fu una complicità di tutti nel non parlare dello Scudetto. La si chiamò ‘la recita dell’indifferenza’…”