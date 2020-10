CLASSIFICA – Il Napoli sbanca San Sebastiàn 0-1, l’AZ vince e vola in testa al girone!

Il Napoli ha vinto con il risultato di 0-1 contro la Real Sociedad alla Reale Arena di San Sebastiàn. La capolista della Liga si è dovuta arrendere al gol di Matteo Politano che ha deciso il match. Da segnalare l’infortunio di Insigne, che tiene in apprensione tutti i tifosi azzurri, oltre all’espulsione di Victor Osimhen per doppia ammonizione. Partita facile invece per l’AZ contro il Rijeka. Gli olandesi si sono imposti con il risultato di 4-1 in casa contro i croati. AZ a punteggio pieno dunque ed in testa al girone. Azzurri secondi, in virtù degli scontri diretti contro la Real Sociedad. Fanalino di coda invece il Rijeka.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI