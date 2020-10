CdS – I probabili undici anti Real Sociedad, possibile nuovo ruolo per Lobotka

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport prova a mettersi nei panni di Gattuso mostrando chi dovrebbero essere gli undici a scendere in campo nella partita di oggi contro la Real Sociedad valida per la seconda giornata dei gironi di Europa League all’Anoeta di San Sebastian

L’unico vero e proprio dubbio per Gattuso è rappresentato da Lobotka, in ballottaggio con Fabian Ruiz, la quale posizione potrebbe variare passando sulla trequarti insieme con Politano e Insigne. In porta ci sarà Ospina, con Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui, a centrocampo Demme e Bakayoko, poi Politano Lobotka e Insigne a supporto di Petagna.