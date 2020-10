CdM – Si dialoga con l’Asl per riprendere gli allenamenti della Primavera

Il Covid colpisce sempre di più il Napoli, con la squadra Primavera che conta sette positivi e ha dovuto sospendere gli allenamenti dopo lo screening di ieri. Oggi, il Corriere del Mezzogiorno spiega come la società stia dialogando con l’Asl per avere l’autorizzazione per la ripresa degli allenamenti. Il Napoli, ovviamente, isolerebbe i soggetti positivi al Covid per permettere ai negativi di non fermarsi completamente. Oltre alla Primavera, anche U17, U16 e U15 dovrebbero ripartire la prossima settimana.

