Stefano Ceci, agente e amico di Diego Armando Maradona, ai nostri microfoni, ha fatto chiarezza riguardo la situazione che sta vivendo il Pibe de Oro dovuta al pericolo della positività al Covid-19. “Diego sta bene e non ha nessun sintomo particolare, quindi nessun allarme”, ha dichiarato Stefano Ceci ai nostri microfoni. Ecco quanto rivelato in merito all’accaduto:

“Diego è in isolamento presso la sua residenza. Ma alla fine Maradona è uscito soltanto un paio di volte negli ultimi mesi: una volta per andare a fare una visita di routine all’ospedale e un’altra per andare a vedere la sua squadra, dopodiché è rimasto in isolamento per molto tempo, già per scelta sua.

Negli ultimi giorni uno dei ragazzi della sicurezza ha accusato sintomi di febbre, mal di gola e tosse. Per sicurezza, quindi, il ragazzo ha preferito sottoporsi al tampone. Di conseguenza anche Diego è stato isolato ulteriormente, così come altre persone che erano state a contatto col ragazzo. Tuttavia, ancora non si conosce l’esito del tampone di questa persona. Domani dovremmo saperlo e Diego agirà di conseguenza per capire se dovrà fare o meno anche lui il tampone.

Diego però sta bene e non ha nessun sintomo. Giusto essere cauti e attenti in queste situazioni e in questo periodo ma per ora nessun allarme”.