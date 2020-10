Napoli in campo per la rifinitura in vista dell’Europa League

Rifinitura in corso al centro tecnico di Castel Volturno per il Napoli in vista dell’impegno di Europa League di giovedì contro la Real Sociedad. Gli azzurri sono chiamati giocoforza a vincere contro l’attuale capolista della Liga. La sconfitta con l’AZ ha infatti complicato non poco i piani di Gattuso per il girone europeo.

Il Napoli partirà per la Spagna solo nel tardo pomeriggio, in vista della consueta conferenza stampa della vigilia che verrà sostenuta da Gennaro Gattuso e Fabian Ruiz.