Alguacil: “Il Napoli è una delle candidate alla vittoria dello scudetto: domani è la partita più importante!”

Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad ha risposto alle domande dei giornalisti presenti per la conferenza stampa prepartita tra i baschi ed il Napoli di domani in Europa League. Ecco quanto dichiarato:

“C’è grande voglia, è chiaro che sarà una sfida importantissima e dovremo provare a vincere. Sicuramente non influenzerà il loro livello, è una squadra sempre pericolosa, entrambe le squadre vorranno vincere, ci rispetteranno e li rispetteremo”.

“Se li prendiamo uno ad uno sono tutti di grande livello, gioca anche in modo simile al nostro, è un gruppo, è un candidato a vincere lo Scudetto, è bellissimo affrontarli, crediamo di poterli contrastare. Januzaj e Berrenetxea ci sono. Abbiamo avuto modo di recuperare, tutti vogliono giocare”.

“Abbiamo grande voglia di vincere la partita di domani, rispettiamo il Napoli che è una delle candidate alla vittoria finale. Il Napoli è una squadra sempre pericolosa, noi avremo grande rispetto e umiltà ma cercheremo di limitare la voglia di vincere e di riscatto del Napoli”.

“Mi aspetto un Napoli offensivo con una partita molto veloce. Il nostro modo di giocare è molto simile e giocando come sappiamo possiamo avere la meglio anche contro di loro. Per me tutte le partite sono importanti, indifferentemente dall’avversario. Giochiamo contro una squadra storica candidata allo scudetto ma quella di domani è la più importante, finita questa quella dopo sarà la più importante. Loro sono già motivati e tutti hanno voglia di giocare. La cosa più importante è avere l’orgoglio di giocare per questa squadra. La tifoseria anche se non sarà presente dev’essere orgogliosa di questa squadra“.

“Il Napoli a seconda dei giocatori può giocare in modo diverso. Anche noi siamo così, hanno trame di gioco a livello della Champions League ma la nostra convinzione e di poter far male al Napoli domani. La partita di domani è importante perché bisogna essere concentrati per poterla vincere. Bisogna stare attentissimi per tutti i novanta minuti”.

“Se Maradona avrebbe giocato nella mia squadra? Sì, Maradona avrebbe giocato in questa Real Sociedad, però per giocare in questa squadra bisogna correre molto. Noi abbiamo David Silva che è un giocatore di grande qualità. Domani giochiamo contro una squadra da Champions e dobbiamo vincere per rendere orgogliosi i nostri tifosi”.

“Il Napoli non sarà condizionato dalla sconfitta contro l’AZ. Il Napoli vuole sempre vincere”.