La Gazzetta esalta il Napoli: “La sensazione è che quest’anno potrebbe essere quello giusto per il sogno azzurro”

Il Napoli corre forte. Merito di Gennaro Gattuso che ha saputo motivare a dovere i suoi calciatori. Oggi gli azzurri sono un gruppo unito e compatto, a partire dalla società, fino agli addetti ai lavori. Tutti uniti si vince, sostiene qualcuno e chissà che non possa essere l’anno giusto per il Napoli. Ecco cosa scrive a riguardo La Gazzetta dello Sport:

“Il processo di crescita, del Napoli è un cammino parallelo, che coinvolge Rino Gattuso e i suoi giocatori. Un progetto che non è fatto di sole individualità, ma di un gruppo che opera in perfetta sintonia, sostenuto dall’impegno del club e dei suoi dirigenti. La sensazione è che quest’anno potrebbe essere quello giusto per un sogno che Napoli rincorre, ormai da trent’anni“.