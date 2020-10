Fabian Ruiz: “Mi trovo bene con Bakayoko. Domani sarà una gara molto difficile”

Fabian Ruiz in conferenza stampa insieme a Gennaro Gattuso, presenta la sfida del Napoli contro la Real Sociedad valevole per la seconda giornata dei gironi di Europa League. Le parole del centrocampista spagnolo:

“Sto molto bene con Bakayoko ma non solo con lui. Lui è più difensivo ed io ho più libertà per andare in avanti e per me è meglio. Io al posto di Mertens sulla trequarti? Io mi trovo meglio dietro. Se il mister però mi chiede di giocare più avanti per me va bene“.

“Noi e la Real siamo due squadre alle quali piace giocare a calcio. Loro stanno facendo bene in campionato ed hanno vinto in Europa League. Domani sarà una partita complicata“.