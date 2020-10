Zielinski al rientro contro la Real Sociedad: possibile nuovo ruolo per il polacco

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Repubblica, potrebbe esserci un nuovo ruolo per Piotr Zielinski all’interno del Napoli. Il polacco è risultato finalmente negativo al Covid-19, così come Elmas, e sarà quindi arruolatile per la trasferta spagnola di Europa League.

Il centrocampista azzurro potrebbe essere schierato in un ruolo inedito da Rino Gattuso. Il tecnico calabrese sta infatti pensando di schierarlo come trequartista nel 4-2-3-1. Sarebbe Mertens a riposare, cedendogli il posto alle spalle di Osimhen. Vedremo se sarà questa la scelta definitiva per Zielinski, oppure se sarà schierato nel convenzionale ruolo di centrocampista.