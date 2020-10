La UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale per la sfida tra Real Sociedad e Napoli, in programma per giovedì alle ore 21. L’arbitro sarà l’inglese Craig Pawson: è la prima volta che il fischietto d’oltremanica dirige gli azzurri. La designazione completa:

Arbitro: Pawson

Assistenti di linea: Hussin e Hatzidaki

IV uomo: Madley