Blitz di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno: segnale per il rinnovo di Gattuso?

Manuel Parlato, che lavora come inviato a Sportitalia, è stato mandato a Castel Volturno per offrire delle novità in casa Napoli, che ha poi riportato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Il presidente è nel centro sportivo, è arrivato stamattina. E’ dall’inizio del campionato scorso che non era qui a Castel Volturno. Si parla tanto del contratto di Gattuso, è chiaro che la sua presenza qui è importante”.