Spadafora: “Indennità di 800 euro per tutti i lavoratori sportivi”

Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha manifestato la propria volontà di sostenere i lavoratori del mondo dello sport dopo l’ultimo DPCM che prevede la chiusura di numerose attività sportive, tra cui piscine e palestre.

Nell’ultima diretta trasmessa sul proprio profilo Facebook, infatti, il ministro ha voluto rassicurare tutti i lavoratori del settore che avevano protestato in seguito alle misure restrittive adottate dal governo. Spadafora ha confermato che verranno subito rilasciate delle indennità, che per questo mese fino al 24 novembre ammonteranno a 800 euro per tutti i lavoratori sportivi.

https://fb.watch/1oh7A1wKIS/