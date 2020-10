Repubblica – Juve-Napoli, De Laurentiis ha presentato ricorso nell’ultimo giorno utile

Juventus-Napoli è diventata ormai la partita infinita. L’edizione di oggi di Repubblica spiega infatti come il match ora si debba giocare in tribunale, visto che Aurelio De Laurentiis ha depositato il ricorso alla Corte d’Appello Federale nell’ultimo giorno utile.

Il Napoli vuole fare ricorso per le dure penalizzazioni inflitte al club, con sconfitta a tavolino e punto di penalizzazione che non vanno giù alla società soprattutto in una sfida così importante. Alla FIGC non resta che decidere la prossima data del dibattimento che con tutta probabilità slitterà a Roma la prossima settimana.