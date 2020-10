Eurorivali, Bagni svela: “Isak della Real Sociedad poteva venire al Napoli, lo stavo portando io”

L’attaccente svedese della Real Sociedad, Alexander Isak, è stato vicino al Napoli. Lo ha rivelato Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ai microfoni di Tele A. Questo quanto evidenziato:

“Nel gennaio del 2017, prima che andasse dall’Aik Solna al Borussia Dortmund è stato vicino al Napoli, lo stavo portando io.

Aveva già fatto bene in Svezia, dopo però non ha si è confermato in Germania. Ha comunque della buone qualità, è longilineo ed ha una buona tecnica“.