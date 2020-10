Gennaro Tutino, lo scugnizzo napoletano che ha conquistato la tifoseria salernitana!

Gennaro Tutino, ex capitano della Primavera del Napoli, ora è in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana fino al 30 giugno 2021. Con le sue qualità ha già stregato la sua nuova tifoseria. L’attaccante napoletano ha segnato già 3 gol in sole 5 presenze durante il campionato di Serie B, collezionando anche due assist ad impreziosire le proprie prestazioni.

La tifoseria granata considera già Tutino come se fosse nuovo Di Vaio. L’attaccante viene considerato uno degli acquisti più importanti negli ultimi dieci anni, con tutta la tifoseria che ripone le proprie speranze su Lotito per anticipare i tempi del riscatto. In caso di promozione in Serie A il giocatore diventerebbe un calciatore della Salernitana a tutti gli effetti, secondo le condizioni stabilite al momento della trattativa con il Napoli.

Anche lo stesso giocatore 24enne è felice e soddisfatto della sua squadra, del suo rendimento e dei compagni, come mostra attraverso i social.

Gennaro Tutino su Instagram

GENNARO TUTINO ALLA SALERNITANA

Cinque giorni dopo l’arrivo di Gennaro Tutino alla Salernitana arriva il primo gol in occasione del successo casalingo sul Südtirol (3-0) valido per il secondo turno di Coppa Italia. Il 3 ottobre successivo segna il primo gol anche nel campionato di serie B, siglando il gol del momentaneo pareggio in casa del Chievo, nella gara vinta poi per 2-1.

L’attaccante partenopeo è ben apprezzato ma soprattutto bramato anche da parte della società, la quale ufficializzò il suo arrivo sui social attraverso un’immagine ed un commento. Di seguito la foto:

“Gennaro Tutino finalmente in granata”.

Lo scorso anno si è trasferito in prestito all’Empoli, dopo aver disputato una prima parte di stagione a Verona, dove ha collezionato 17 presenze e segnato 4 volte. Il suo miglior campionato risale alla stagione precedente quando ha siglato 10 gol in 33 presenze con la maglia del Cosenza. Un record che spera di superare con la maglia della Salernitana.