De Paola: “Giacomelli è stato disastroso. Il Napoli invece ha vinto con grande merito”

Paolo De Paola, ex direttore di Corriere dello Sport e TuttoSport, è intervenuto alla trasmissione di Punto Nuovo Sport Show su Radio Punto Nuovo. Ha parlato della direzione arbitrale della partita Milan-Roma che secondo lui è stata poco efficiente. Ha poi parlato della prestazione del Napoli contro il Benevento. Ecco quanto dichiarato:

“Giacomelli è stato disastroso, non aiutato dal Var, compensando con compensazioni assurde. Quello di Lozano non era rigore, lo aveva perso quel pallone. Non si danno più quei rigori, lo ha detto anche Rizzoli. Gli arbitri devono valutare la disponibilità del pallone, la penso così. Il Napoli ha vinto con merito, il Benevento ha impostato bene la partita, ma è venuto meno rispetto alla qualità ed alla forza del gioco del Napoli. Pirlo un Maestro? Io mi accontento di poco: quella prima gara con la Samp si è visto qualcosa in termini di coraggio, qualcosa non va in difesa, con Bonucci e Chiellini. Bonucci se lo lasci da solo qualche disastro te lo combina. Mi riservo di dire se Pirlo è un Maestro o meno. Brutalmente, dico che il Napoli può non metterci un impegno severo in Europa League, per avere speranze di vincere il campionato, anche perché quest’anno ha anche una rosa ampia”.