CdS – Possibilità rinnovo a vita per Lorenzo Insigne

La storia d’amore tra Lorenzo Insigne e il Napoli potrebbe non finire mai. È questo che suggerisce il Corriere dello Sport di oggi, che sottolinea come, dopo la storica giornata in cui sono andati a segno entrambi i fratelli Insigne in Benevento-Napoli, la società azzurra sia pronta a fare uno sforzo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

Ormai Lorenzo Insigne è sempre più un simbolo del Napoli, con un legame strettissimo con la città e i colori azzurri. Adesso starà a De Laurentiis proporgli un rinnovo che lo convinca definitivamente a rimanere al Napoli a vita, come una vera bandiera.