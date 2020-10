CdM – Petagna e la promessa di De Laurentiis a gennaio

Andrea Petagna ha spazzato via molte critiche dopo la rete segnata al Benevento, e come riporta il Corriere del Mezzogiorno, si fa chiarezza sulla decisione della società riguardo alla permanenza dell’attaccante. Infatti, si spiega come De Laurentiis a gennaio abbia promesso al procuratore Giuseppe Riso e al calciatore che sarebbe entrato nella rosa del Napoli e che non sarebbe stato utilizzato come pedina di scambio sul mercato. Petagna ha iniziato in ritardo la preparazione a causa della positività al Covid, ma adesso è a tutti gli effetti una scelta importante per la squadra.

