CdM – Gattuso pensa ancora all’AZ

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso pensa ancora alla sconfitta contro l’AZ Alkmaar. Ecco quanto sottolineato:

“Vuole fare in modo che la macchina da goal non si inceppi quando glia avversari si chiudono abbassando il baricentro e stringendo le linee. L’ha fatto anche il Benevento, con il Napoli che nella prima mezz’ora sembrava ripiombare nelle stesse difficoltà. Il palleggio era sterile, lento, poco il movimento senza palla, si cercava troppo Mertens alle spalle di Osimhen e poco il gioco in ampiezza”.