Alvino: “Basta parlare di turnover, il Napoli ha una rosa eccezionale!”

Carlo Alvino, giornalista e telecronista napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione di “Radio Goal”. Il giornalista ha parlato delle scelte di mister Gattuso per la prossima sfida in Europa League. Ecco quanto evidenziato:

“Non posso sentir parlare di turnover. Il presidente ha messo a disposizione del mister un’ottima rosa. Non possiamo più parlare di titolari o panchinari, non esistono più gerarchie: basti pensare al caso Meret-Ospina. Gattuso giovedì schiererà chi starà meglio.

Inoltre il calcio è cambiato, con le 5 sostituzioni è possibile far giocare tutti senza avere nessun muso lungo.”