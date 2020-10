Repubblica – Gattuso decisivo contro il Benevento: sfuriata e cambi decisivi per la vittoria

Gennaro Gattuso è stato fondamentale contro il Benevento per i 3 punti finali in favore del Napoli. L’allenatore calabrese, al termine di un primo tempo non esaltante per gli azzurri, soprattutto dal punto di vista del risultato, è stato protagonista di una sfuriata negli spogliatoi per evitare quello che era successo già in Europa League contro l’Az Alkmaar.

Una ramanzina ai suoi giocatori che sono rientrati in campo col piglio giusto. I cambi e l’inserimento di Politano e Petagna hanno poi definitivamente cambiato la partita in maniera positiva. Non è un caso che il secondo gol azzurro è arrivato proprio grazie all’assist del primo e al centro del secondo.