Repubblica – Bakayoko, niente di serio: il centrocampista sarà in Spagna per l’Europa League

Tiemoué Bakayoko sarà regolarmente in Spagna per la gara di Europa League contro la Real Sociedad. Almeno queste sono le prime sensazioni dopo la gara col Benevento e l’infortunio che lo ha costretto ad uscire prima del fischio finale. Anche l’edizione odierna di Repubblica spiega che l’incidente al ginocchio non si tratta di nulla di serio e il francese lotterà per una maglia da titolare anche per la sfida di giovedì.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI