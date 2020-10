Criscitiello: “Il rinnovo di Gattuso sta arrivando. ADL ha capito che con lui può fare i soldi come fece con Sarri”

Napoli e il Napoli si godono Gennaro Gattuso. L’allenatore è riuscito, già nella passata stagione ma consolidandosi in questa, a recuperare una squadra che con la gestione Ancelotti sembrava ormai aver perso tutto quello che negli anni precedenti era stato fatto. Oggi gli azzurri sono una squadra capace di offrire calcio, soffrire e vincere. Un mix perfetto, dovuto proprio a Gennaro Gattuso. Ecco cosa ne pensa Michele Criscitiello che ne ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

“Il rinnovo che vi avevamo sbandierato in estate sta per arrivare. De Laurentiis ha capito che con Rino può tornare a fare soldi come fece con Sarri. Gattuso è il giusto mix tra due ex allenatori della Juventus: maniacale come Sarri negli allenamenti, gestore come Allegri nello spogliatoio. Ha un gran futuro in panchina Gattuso, e De Laurentiis ha fatto bene a blindarlo”.